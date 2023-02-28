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Сегодня, 13:18

Карпин и Джикия не назвали Мартинеса лучшим вратарем года

Руслан Минаев
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Валерий Карпин, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стало известно, кого главный тренер сборной России Валерий Карпин и защитник национальной команды Георгий Джикия назвали лучшим вратарем года в голосовании ФИФА.

Наставник «Ростова» поставил на первое место вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, на второе — голкипера «Астон Виллы» и Аргентины Эмилиано Мартинеса, на третье — вратаря «Ливерпуля» и Бразилии Алиссона Бекера.

Тройка лучших от защитника «Спартака» выглядит так: первое место — Беккер, второе место — вратарь «Севильи» и Марокко Яссин Буну, третье — Куртуа.

Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес. Он опередил Куртуа и Буну.

Ранее стали известно, кого Карпин и Джикия назвали лучшим игроком и тренером в голосовании ФИФА.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Тибо Куртуа
Сборная России по футболу
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
ФИФА
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