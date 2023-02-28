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Сегодня, 09:37

Мбаппе: «Мои поздравления Лионель Месси, ты лучший»

Мбаппе поздравил Месси с победой в голосовании игрока года версии ФИФА
Виктория Кравченко
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал второе место, которое он занял в голосовании игрока 2022 года по версии ФИФА.

Победителем стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, третье место занял нападающий команды Франции и «Реала» Карим Бензема.

«Еще один трофей дома. Мои поздравления Лионель Месси, ты лучший», — написал футболист в соцсетях.

В составе сборной Франции Мбаппе занял второе место на ЧМ-2022 в Катаре, проиграв в финале Аргентине (3:3, 2:4 — пенальти).

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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