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28 февраля, 13:00

Россию не отменили, Роналду проигнорировал ФИФА. Итоги премии The Best

Артем Белинин
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Лионель Месси и Джанни Инфантино.
Фото Reuters
Кто и кому отдавал свои голоса.

27 февраля вручили премию The Best— конкурент «Золотого мяча» от ФИФА. Лучшим игроком признали Лионеля Месси, лучшим вратарем — Эмилиано Мартинеса, а лучшим тренером стал Лионель Скалони. Учитывая триумф на чемпионате мира, результаты ожидаемы, но кто и как голосовал? Давайте изучать.

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Выбор России: Месси и Анчелотти

Представители российского футбола проголосовали наряду с остальными — как и в прошлом году, от нашей страны участвовали тренер Валерий Карпин, капитан Георгий Джикия и журналист «СЭ» Олег Кошелев. Тройки выглядят так:

Лучший футболист

Валерий Карпин: Лионель Месси, Карим Бензема, Килиан Мбаппе
Георгий Джикия: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Карим Бензема
Олег Кошелев: Лионель Месси, Карим Бензема, Килиан Мбаппе

Лучший тренер

Валерий Карпин: Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола, Дидье Дешам
Георгий Джикия: Дидье Дешам, Валид Реграги, Карло Анчелотти
Олег Кошелев: Карло Анчелотти, Лионель Скалони, Валид Реграги

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Как голосовали в ближнем зарубежье?

В отличие от прошлого года, в этот раз тройки в СНГ получились более традиционными. Так, капитан армянской сборной Вараздат Ароян проголосовал за Месси, Мбаппе и Модрича, а Эмин Махмудов из Азербайджана — за Бензема, Мбаппе и Месси.

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Немного непривычная тройка получилась у Евгения Яблонского из Белоруссии — Месси, Модрич и Хулиан Альварес. Асхат Тагыберген из Казахстана отдал предпочтение Месси, Бензема и Модричу. Аналогичная тройка у Гурама Кашии из Грузии. А капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов проголосовал за Месси, Бензема и Мбаппе.

Тренеры выбором не удивили — кроме разве что белорусского специалиста Георгия Кондратьева. Он поставил на первое место Месси, а на второе — Холанна, тройку замкнул Бензема. А вот лучшие по версии тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева: Месси, Мбаппе, Модрич.

Претенденты на звание лучшего игрока. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

За кого проголосовали звезды?

Известные футболисты с возможностью проголосовать тоже сделали свой выбор. Так, Лионель Месси на первую строчку поставил Неймара, на вторую — Килиана Мбаппе, а на третью отправил Карима Бензема. Кстати, у нападающего сборной Бразилии всего три голоса в этом году — один от старого друга, еще два — от тренера пентакампеонов Тите и их же капитана Тиагу Силвы.

Главная звезда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду участия в голосовании не принимал. Вместо него выбор сделал друг, защитник Пепе — его в списке внесли по основному имени Кеплер Феррейра.

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Другие звездные тройки выглядят так:

Мануэль Нойер (Германия): Месси, Мбаппе, Левандовски
Доминик Собослаи (Венгрия): Холанн, Бензема, Мбаппе
Леонардо Бонуччи (Италия): Месси, Бензема, Модрич
Вирджилван Дейк (Нидерланды): Месси, Салах, Кевин де Брейне
Мартин Эдегор (Норвегия): Месси, Холанн, Мбаппе
Роберт Левандовски (Польша): Месси, Мбаппе, Модрич
Эндрю Робертсон (Шотландия): Месси, Мбаппе, Салах
Калиду Кулибали (Сенегал): Садьо Мане, Мбаппе, Месси
Ян Облак (Словения): Месси, Мбаппе, Бензема
Серхио Бускетс (Испания): Мессси, Левандовски, Бензема
Уго Льорис (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси
Пепе (Португалия): Мбаппе, Модрич, Бензема

Церемония вручения премии. Фото Reuters
Фото Reuters

Как голосовали тренеры?

Удивительно, но, как и в прошлом году, тренер сборной Португалии не проголосовал за Роналду. При этом если Фернанду Сантуш по итогам 2021 года лучшими назвал Канте, Жоржиньо и Левандовски, то его сменщик в 2022-м играет с огнем. Роберто Мартинес лучшим игроком года назвал Лионеля Месси! За ним расположились Кевин де Брейне и Килиан Мбаппе. Голосовал и тренер сборной Австрии Ральф Рангник, не так давно работавший в «Локомотиве». Немецкий специалист отдал предпочтение Месси, Мбаппе и, внезапно, Джуду Беллингему.

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Выбор других тренеров:

Лионель Скалони (Аргентина): Месси, Альварес, Модрич
Каспер Хьюлманн (Дания): Месси, Модрич, Мбаппе
Гарет Саутгейт (Англия): Месси, Модрич, Мбаппе
Дидье Дешам (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси
Роберто Манчини (Италия): Месси, Мбаппе, Неймар
Фернанду Сантуш (Польша): Мбаппе, Месси, Левандовски
Рональд Куман (Нидерланды): Месси, Модрич, Беллингем

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
Эмилиано Мартинес
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