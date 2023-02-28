Россию не отменили, Роналду проигнорировал ФИФА. Итоги премии The Best

Кто и кому отдавал свои голоса.

27 февраля вручили премию The Best— конкурент «Золотого мяча» от ФИФА. Лучшим игроком признали Лионеля Месси, лучшим вратарем — Эмилиано Мартинеса, а лучшим тренером стал Лионель Скалони. Учитывая триумф на чемпионате мира, результаты ожидаемы, но кто и как голосовал? Давайте изучать.

Выбор России: Месси и Анчелотти

Представители российского футбола проголосовали наряду с остальными — как и в прошлом году, от нашей страны участвовали тренер Валерий Карпин, капитан Георгий Джикия и журналист «СЭ» Олег Кошелев. Тройки выглядят так:

Лучший футболист

Валерий Карпин: Лионель Месси, Карим Бензема, Килиан Мбаппе

Георгий Джикия: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Карим Бензема

Олег Кошелев: Лионель Месси, Карим Бензема, Килиан Мбаппе

Лучший тренер

Валерий Карпин: Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола, Дидье Дешам

Георгий Джикия: Дидье Дешам, Валид Реграги, Карло Анчелотти

Олег Кошелев: Карло Анчелотти, Лионель Скалони, Валид Реграги

Фото Global Look Press

Как голосовали в ближнем зарубежье?

В отличие от прошлого года, в этот раз тройки в СНГ получились более традиционными. Так, капитан армянской сборной Вараздат Ароян проголосовал за Месси, Мбаппе и Модрича, а Эмин Махмудов из Азербайджана — за Бензема, Мбаппе и Месси.

Немного непривычная тройка получилась у Евгения Яблонского из Белоруссии — Месси, Модрич и Хулиан Альварес. Асхат Тагыберген из Казахстана отдал предпочтение Месси, Бензема и Модричу. Аналогичная тройка у Гурама Кашии из Грузии. А капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов проголосовал за Месси, Бензема и Мбаппе.

Тренеры выбором не удивили — кроме разве что белорусского специалиста Георгия Кондратьева. Он поставил на первое место Месси, а на второе — Холанна, тройку замкнул Бензема. А вот лучшие по версии тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева: Месси, Мбаппе, Модрич.

Фото Global Look Press

За кого проголосовали звезды?

Известные футболисты с возможностью проголосовать тоже сделали свой выбор. Так, Лионель Месси на первую строчку поставил Неймара, на вторую — Килиана Мбаппе, а на третью отправил Карима Бензема. Кстати, у нападающего сборной Бразилии всего три голоса в этом году — один от старого друга, еще два — от тренера пентакампеонов Тите и их же капитана Тиагу Силвы.

Главная звезда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду участия в голосовании не принимал. Вместо него выбор сделал друг, защитник Пепе — его в списке внесли по основному имени Кеплер Феррейра.

Другие звездные тройки выглядят так:

Мануэль Нойер (Германия): Месси, Мбаппе, Левандовски

Доминик Собослаи (Венгрия): Холанн, Бензема, Мбаппе

Леонардо Бонуччи (Италия): Месси, Бензема, Модрич

Вирджилван Дейк (Нидерланды): Месси, Салах, Кевин де Брейне

Мартин Эдегор (Норвегия): Месси, Холанн, Мбаппе

Роберт Левандовски (Польша): Месси, Мбаппе, Модрич

Эндрю Робертсон (Шотландия): Месси, Мбаппе, Салах

Калиду Кулибали (Сенегал): Садьо Мане, Мбаппе, Месси

Ян Облак (Словения): Месси, Мбаппе, Бензема

Серхио Бускетс (Испания): Мессси, Левандовски, Бензема

Уго Льорис (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси

Пепе (Португалия): Мбаппе, Модрич, Бензема

Фото Reuters

Как голосовали тренеры?

Удивительно, но, как и в прошлом году, тренер сборной Португалии не проголосовал за Роналду. При этом если Фернанду Сантуш по итогам 2021 года лучшими назвал Канте, Жоржиньо и Левандовски, то его сменщик в 2022-м играет с огнем. Роберто Мартинес лучшим игроком года назвал Лионеля Месси! За ним расположились Кевин де Брейне и Килиан Мбаппе. Голосовал и тренер сборной Австрии Ральф Рангник, не так давно работавший в «Локомотиве». Немецкий специалист отдал предпочтение Месси, Мбаппе и, внезапно, Джуду Беллингему.

Выбор других тренеров:

Лионель Скалони (Аргентина): Месси, Альварес, Модрич

Каспер Хьюлманн (Дания): Месси, Модрич, Мбаппе

Гарет Саутгейт (Англия): Месси, Модрич, Мбаппе

Дидье Дешам (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси

Роберто Манчини (Италия): Месси, Мбаппе, Неймар

Фернанду Сантуш (Польша): Мбаппе, Месси, Левандовски

Рональд Куман (Нидерланды): Месси, Модрич, Беллингем