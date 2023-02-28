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Сегодня, 12:22

Месси занял первое место у всех участников голосования The Best

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Стали известны итоги голосования тренеров, капитанов, прессы и фанатов на премии ФИФА The Best.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком мира после подсчета голосов всех участников. В тройку также попали нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и его соотечественник — форвард «Реала» Карим Бензема.

В голосовании тренеров Месси набрал 728 очков, Мбаппе — 478, Бензема — 230.

Капитаны сборных отдали Месси — 717 очков, Мбаппе — 395, Бензема — 301.

По итогам голосования представителей СМИ Месси набрал 836 очков, Мбаппе 433, Бензема — 304. Болельщики отдали Месси 1 345 851 очко, Мбаппе — 391 676, Бензема — 200 009.

По итогам голосования ФИФА Месси набрал 52 очка, Мбаппе — 44, Бензема — 34.

35-летний Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на турнире нападающий забил семь голов, сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком ЧМ.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФИФА
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