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Месси, Мбаппе и Бензема в тройке претендентов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку 2022 года.

На награду The Best претендуют три нападающих: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года.

The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.

Источник: ФИФА
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФИФА
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