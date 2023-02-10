Месси, Мбаппе и Бензема в тройке претендентов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку 2022 года.
На награду The Best претендуют три нападающих: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года.
The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.
Источник: ФИФА
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