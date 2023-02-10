Гол одноногого футболиста вошел в тройку претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала трех претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

Гол польского футболиста с ампутированной ногой Олексия ударом через себя вошел в это число.

Также на награду претендуют бразилец Ришарлисон (гол «ножницами» в ворота сербов на ЧМ) и француз Димитри Пайет из «Марселя» (гол дальним ударом в четвертьфинале Лиги Европы).

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.