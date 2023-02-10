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Сегодня, 14:53

Гол одноногого футболиста вошел в тройку претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала трех претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

Гол польского футболиста с ампутированной ногой Олексия ударом через себя вошел в это число.

Также на награду претендуют бразилец Ришарлисон (гол «ножницами» в ворота сербов на ЧМ) и француз Димитри Пайет из «Марселя» (гол дальним ударом в четвертьфинале Лиги Европы).

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.

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