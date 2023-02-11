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«Пас из-за границы»

Сегодня, 00:12

Кокка стал новым главным тренером сборной Мексики

Евгений Козинов
Корреспондент
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Диего Кокка.
Фото Global Look Press

Сборная Мексики в Twitter объявила о назначении на пост главного тренера Диего Кокки. 50-летний аргентинец ранее покинул «Тигрес».

«С одинаковой страстью к футболу и любовью к Мексике сегодня мы вместе начинаем писать новую историю», — говорится в сообщении.

Кокка с 1 января работал тренером «Тигрес». Под его руководством команда успела сыграть всего 5 матчей.

Сборная Мексики осталась без главного тренера после вылета с чемпионата мира-2022. Херардо Мартино покинул свой пост.

Диего Кокка. Диего Кокка возглавит сборную Мексики

Футбол
Сборная Мексики по футболу
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