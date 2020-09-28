Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». По его словам, питерский клуб устроит ничья в этой игре.

— В матче со «Спартаком» «Зенит» стратегически устроит ничья, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». — Игра будет на чужом поле, важно не пустить вперед красно-белых... Шучу, конечно! Начало чемпионата — все может поменяться. И все же «Зенит» находится на высоте положения. Сыграем вничью — все в порядке. Победим — это уровень «Зенита». Ну кто будет настраивать на ничью в матче со «Спартаком»?