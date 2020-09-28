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«Сыграем вничью — все в порядке. Победим — это уровень «Зенита». Орлов — о матче со «Спартаком»

20:03
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». По его словам, питерский клуб устроит ничья в этой игре.

— В матче со «Спартаком» «Зенит» стратегически устроит ничья, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». —  Игра будет на чужом поле, важно не пустить вперед красно-белых... Шучу, конечно! Начало чемпионата — все может поменяться. И все же «Зенит» находится на высоте положения. Сыграем вничью — все в порядке. Победим — это уровень «Зенита». Ну кто будет настраивать на ничью в матче со «Спартаком»?

Центральный матч 10-го тура РПЛ пройдет в Москве в субботу, 3 октября, и начнется в 19.00 (время московское). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Зенит».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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