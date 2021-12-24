Камила ожидаемое захватила лидерство, но за ее спиной в турнире одиночниц кипят страсти

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 90,34

2. Анна Щербакова — 81,46

3. Софья Муравьева — 80,87...

5. Александра Трусова — 74,21...

7. Елизавета Туктамышева — 71,28...

8. Ксения Синицына — 70,75

9. Майя Хромых — 69,36

Самый ожидаемый старт пятницы на чемпионате России по фигурному катанию принес противоречивые эмоции. С одной стороны, лидер сезона уверенно выиграла короткую программу. С другой — с ошибками и ниже своих возможностей выступили звездные Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Ну, а главная сенсация — второй результат юной Софьи Муравьевой — после завершения соревнований приобрел налет скандальности, когда у ученицы Евгения Плющенко вычли один балл и отправили на третье место. О том, как фигуристки реагировали на свои прокаты — в подборке цитат «СЭ».

Камила Валиева, 1-е место

О 90 баллах

— Не считаю, что сегодня сделала максимум. Сделала промежуточный вариант между максимумом и «хорошо». Высокие баллы? Я все-таки не считаю баллы, их выставляют судьи, и они от меня не зависят. Когда ты катаешь первой, у тебя есть время только перед шестиминутной разминкой как-то завести себя. Это волнительно. Ты открываешь соревнования, нужно выступить достойно.

Об олимпийском отборе, но с условием рассказать без слов «я ни с кем не борюсь, стараюсь откатать свой максимум»

— Конечно, есть волнение! Особенно когда заходишь в соцсети. Если ты об этом не думаешь, то за тебя другие говорят. Пролистываешь, и осадок остается. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, но выходишь из него с небольшим комом нервозности. Да, хочется катать на... Так, «максимум» я же не могу сказать из-за челленджа? Вот так.

О негативе в соцсетях

— Какая соцсеть самая нервная? Иногда даже TikTok. Заходишь, ставишь рекомендации, и иногда попадаются паблики фигурнокатательные. Хочешь не хочешь, интересно же (смеется). Иногда Instagram, если искать. Вижу ли негатив про меня? Иногда попадается. Я ничего с этим не могу поделать. Листаешь, и попадается.

Анна Щербакова, 2-е место (после пересчета баллов Софьи Муравьевой)

О прокате

— В целом я довольна и технической составляющей, и всем остальным. Старалась показать, как мы поработали над программой. Все-таки это всего лишь второй старт, хотелось улучшить по сравнению с прошлым разом.

О программе

— Образ, как обычно, интересный. Придумал Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. «СЭ»). В начале я вытаскиваю из себя струну, в дальнейшем играю на ней. Стараюсь движением и пластикой передать.

Об отборе на Олимпиаду, но с условием рассказать без слов «я ни с кем не борюсь, стараюсь откатать свой максимум»

— Если я, как спортсмен, буду думать, что приехала отбираться на Олимпиаду, то будет сплошное волнение и никакого конструктива. Думаю о своем прокате, о каждом жесте. Только после проката в kiss&cry можно подумать о каком-то месте. Но действительно это можно описать фразой «я не смотрю на баллы, стараюсь сделать максимум». (улыбается)

Баллы хорошие, потом пересмотрю еще прокат, надеюсь, все устроит.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О запрете освещать тренировки

— Я увидела новость, что СМИ не освещают тренировки. У меня нет цели попасть в новости, что я что-то хорошо сделала на тренировке. Но я не приходила и не говорила, что не надо снимать.

О произвольной программе

— Независимо от оценок и мест буду исходить от своей формы. Есть несколько вариантов, выберем тот, который будет подходить. Сейчас меня ничего не беспокоит.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александра Трусова, 5-е место

О тройном акселе

— Расстроена, что аксель не получился, — сказала Трусова. — Я однозначно на него должна была идти для себя. Вопрос не стоял. Должна была делать в любом случае, тренеры меня не отговаривали. Это не был риск. По здоровью меня ничего не беспокоит. Все стараются не думать здесь об олимпийском отборе, все выходят, делают то, что могут.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева, 7-е место

О падении

— Рада, что половина чемпионата закончилась, это уже облегчение. Конечно, досадно, но все бывает, это жизнь. Так сказал Алексей Николаевич (Мишин), что никто не застрахован. Скорее всего, нервы, потому что важный старт. С акселя давно не падала, наверное, первое падение за много лет. Вылетела хорошо, как обычно, но раньше времени подумала, что все сделала, начала раскрываться. Это на меня непохоже, нетипичная ошибка. Посмотрим, что завтра будет.

О планах на произвольную

— Откатать так, чтобы не было сожалений. Это главное. Надеюсь, оптимизм у мня никогда не пропадет.

Об отрыве от Трусовой

— Три балла — это не очень большой разрыв, поэтому завтра будет еще один интересный день.