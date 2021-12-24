Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России

18:46
Теги:

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свой прокат в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Не считаю, что сегодня сделала максимум. Сделала промежуточный вариант между максимумом и «хорошо». Высокие баллы? Я все-таки не считаю баллы, их выставляют судьи и они от меня не зависят. Когда ты катаешь первой, у тебя есть время только перед шестиминутной разминкой как-то завести себя. Это волнительно. Ты открываешь соревнования, нужно выступить достойно», — сказала Валиева.

Валиева набрала 90,38 балла за выступление.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры