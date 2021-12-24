Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свой прокат в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Не считаю, что сегодня сделала максимум. Сделала промежуточный вариант между максимумом и «хорошо». Высокие баллы? Я все-таки не считаю баллы, их выставляют судьи и они от меня не зависят. Когда ты катаешь первой, у тебя есть время только перед шестиминутной разминкой как-то завести себя. Это волнительно. Ты открываешь соревнования, нужно выступить достойно», — сказала Валиева.

Валиева набрала 90,38 балла за выступление.