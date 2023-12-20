Участники чемпионата России будут обязаны появляться перед камерами с символикой спонсоров

Генеральный директор ФФККР Александр Коган во время торжественной жеребьевки перед стартом чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске обратился к спортсменам с требованием выходить под камеры исключительно в куртках с символикой спонсоров.

«Все спортсмены, у которых есть фирменные куртки с символикой наших спонсоров должны выходить на лед, появляться в кис-энд-край, микст-зоне и давать интервью исключительно в этих куртках», — сказал Коган.

По информации «СЭ», по ходу сезона фигуристы получали штрафы за неудовлетворительное ношение курток.