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Сегодня, 19:08

Участники чемпионата России будут обязаны появляться перед камерами с символикой спонсоров

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор ФФККР Александр Коган во время торжественной жеребьевки перед стартом чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске обратился к спортсменам с требованием выходить под камеры исключительно в куртках с символикой спонсоров.

«Все спортсмены, у которых есть фирменные куртки с символикой наших спонсоров должны выходить на лед, появляться в кис-энд-край, микст-зоне и давать интервью исключительно в этих куртках», — сказал Коган.

По информации «СЭ», по ходу сезона фигуристы получали штрафы за неудовлетворительное ношение курток.

Фигурное катание
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