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Сегодня, 19:03

Валиева закрывает короткую программу на чемпионате России в Челябинске

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны стартовые номера в короткой программе у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Последней выступит Камила Валиева.

Первая разминка
1. Майя Хромых
2. Екатерина Анисимова
3. Вероника Яметова
4. Аделия Петросян
5. Мария Талалайкина
6. Ксения Синицына

Вторая разминка
7. Софья Важнова
8. Елизавета Куликова
9. Людмила Фурсова
10. Дарья Садкова
11. София Захарова
12. Анна Фролова

Третья разминка
13. Мария Агаева
14. Софья Муравьева
15. Алина Горбачева
16. Арина Кшецкая
17. Ксения Гущина
18. Камила Валиева

Короткие программы у девушек стартуют 21 декабря в 17.00 по московскому времени. Произвольные программы пройдут 23 декабря в 15.00.

Фигурное катание
Камила Валиева
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