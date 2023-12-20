Чемпионат России: прогноз и кто победит в турнире мужчин

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске. Всего в соревнованиях среди мужчин примут участие 18 фигуристов.

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу у Петра Гуменника. Его возможный успех оценивают коэффициентом 2.50. На втором месте Евгений Семененко, победу которого оценили на 3.00. На то, что титул достанется Марку Кондратюкю, можно поставить за 5.00. А Владиславу Дикиджи — 7.00.

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высоко оценил выступление фигуриста Дикиджи в текущем сезоне.

«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии «Гран-при» — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах «Гран-при». В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение. Если брать Марка Кондратюка, Сашу Самарина, Диму Алиева, это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался», — цитирует Энберта «Газета.ru».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила выступление Петра Гуменника на этапах «Гран-при России».

«Я оцениваю его выступление очень высоко. Он и на прошлых соревнованиях короткую программу откатал блестяще. А сейчас и короткую, и произвольную. Он произвел на меня хорошое впечатление. Петр очень повзрослел. Стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших», — сказала Тарасова «СЭ».

Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко. В турнире сложилась уникальная ситуация: сразу два фигуриста набрали одинаковую сумму баллов. Вместе с учеником Алексея Мишина отличился Петр Гуменник: оба получили по 295.07 балла. Однако, согласно регламенту, победу одержал именно Семененко, так как у него оказалось больше баллов за произвольную программу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация