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Тутберидзе накрасила Дэвис перед выступлением дочери с произвольным танцем на чемпионате России. Фото

Тутберидзе накрасила Дэвис перед выступлением дочери с произвольным танцем на чемпионате России
14:48
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Скриншот трансляции Первого канала
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Скриншот трансляции Первого канала
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе помогла своей дочери Диане Дэвис в подготовке к выступлению на чемпионате России.

Тутберидзе помогла дочери накраситься перед выходом на лед с произвольным танцем. Дэвис выступает в паре с фигуристом Глебом Смолкиным.

Смолкин и Дэвис занимали третье место после ритм-танца, набрав 83,99 балла.

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Иван Торопцев все материалы автора
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