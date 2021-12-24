Тутберидзе накрасила Дэвис перед выступлением дочери с произвольным танцем на чемпионате России. Фото

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе помогла своей дочери Диане Дэвис в подготовке к выступлению на чемпионате России.

Тутберидзе помогла дочери накраситься перед выходом на лед с произвольным танцем. Дэвис выступает в паре с фигуристом Глебом Смолкиным.

Смолкин и Дэвис занимали третье место после ритм-танца, набрав 83,99 балла.