Тутберидзе накрасила Дэвис перед выступлением дочери с произвольным танцем на чемпионате России. Фото
Тутберидзе накрасила Дэвис перед выступлением дочери с произвольным танцем на чемпионате России
14:48
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе помогла своей дочери Диане Дэвис в подготовке к выступлению на чемпионате России.
Тутберидзе помогла дочери накраситься перед выходом на лед с произвольным танцем. Дэвис выступает в паре с фигуристом Глебом Смолкиным.
Смолкин и Дэвис занимали третье место после ритм-танца, набрав 83,99 балла.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю