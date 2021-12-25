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Тутберидзе: «Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду»

20:59
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Росси.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они еще поработают. Но сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом!

Но отыдх будет коротким. Сезон — ранний", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры