Тутберидзе: «Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду»
20:59
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Росси.
«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они еще поработают. Но сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом!
Но отыдх будет коротким. Сезон — ранний", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).
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