Тутберидзе: «Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Росси.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они еще поработают. Но сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом!

Но отыдх будет коротким. Сезон — ранний", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).