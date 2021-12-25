Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России
20:57
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Ее прыжковый контент: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.
Она набрала 193,10 балла (283,48 по сумме) и стала чемпионкой страны.
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