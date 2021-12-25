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Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России

20:57
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Ее прыжковый контент: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Она набрала 193,10 балла (283,48 по сумме) и стала чемпионкой страны.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры