Фигурное катание
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Новости
Гран-при
Олимпиада
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Туктамышева сделала несколько тройных акселей на тренировке перед чемпионатом России

18:21
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева успешно провела тренировку перед чемпионатом России по фигурному катанию.

Туктамышева сделала несколько тройных акселей, в том числе в каскаде с двойным тулупом. В прогоне чисто были исполнены тройные лутц и риттбергер, на двойном акселе в каскаде с ойлером и тройным сальховом Туктамышева допустила ошибку — «бабочку» на акселе.

25-летняя фигуристка заметно берегла себя, пропускала дорожки и вращения.

Ранее стало известно, что команда Этери Тутберидзе в полном составе пропустила тренировку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Мать девятилетней студентки МГУ рассказала о ее экзамене в вузе
2
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры