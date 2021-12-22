Туктамышева сделала несколько тройных акселей на тренировке перед чемпионатом России
18:21
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева успешно провела тренировку перед чемпионатом России по фигурному катанию.
Туктамышева сделала несколько тройных акселей, в том числе в каскаде с двойным тулупом. В прогоне чисто были исполнены тройные лутц и риттбергер, на двойном акселе в каскаде с ойлером и тройным сальховом Туктамышева допустила ошибку — «бабочку» на акселе.
25-летняя фигуристка заметно берегла себя, пропускала дорожки и вращения.
Ранее стало известно, что команда Этери Тутберидзе в полном составе пропустила тренировку.
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