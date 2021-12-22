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Валиева выступит под первым стартовым номером на чемпионате России, Трусова — 6, Щербакова — 10-я

21:43
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Камила Валиева выступит под первым стартовым номером на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию. Жеребьевка прошла 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Александра Трусова выступит 6-й, Анна Щербакова — 10-й, Елизавета Туктамышева -11-й.

Результаты жеребьевки у женщин выглядят следующим образом:

1 — Валиева

2 — Шульская

3 — Петросян

4 — Яметова

5 — Самоделкина

6 — Трусова

7 — Гущина

8 — Свириденко

9 — Муравьёва

10 — Щербакова

11 — Туктамышева

12 — Самодурова

13 — Зинина

14 — Морозова

15 — Хромых

16 — Синицына

17 — Онищенко

18 — Петеримова

Первые соревнования женщин запланированы на 24 декабря.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры