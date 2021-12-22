Валиева выступит под первым стартовым номером на чемпионате России, Трусова — 6, Щербакова — 10-я
21:43
Камила Валиева выступит под первым стартовым номером на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию. Жеребьевка прошла 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Александра Трусова выступит 6-й, Анна Щербакова — 10-й, Елизавета Туктамышева -11-й.
Результаты жеребьевки у женщин выглядят следующим образом:
1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина
8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова
13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова
Первые соревнования женщин запланированы на 24 декабря.
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