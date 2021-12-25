Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель+ ойлер+тройной сальхов, тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.

25-летняя фигуристка набрала за свой прокат 153,12 балла и 224,40 по сумме.

Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live