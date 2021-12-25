Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России
19:50
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Она сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель+ ойлер+тройной сальхов, тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.
25-летняя фигуристка набрала за свой прокат 153,12 балла и 224,40 по сумме.
Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю