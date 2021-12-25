Мишин подарил Туктамышевой ее портрет в образе императрицы после выступления

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сделал ей красивый подарок на чемпионате России. 80-летний специалист подарил спортсменке картину, на которой она изображена в образе императрицы.

25-летняя фигуристка чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав 153,12 балла и 224,40 по сумме.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призер командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовый призер 2019 года, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/2015 годов и бронзовый призер-2018/2019 годов, чемпионка России 2013 года.

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