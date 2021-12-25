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Ученица Тутберидзе Петросян сделала два четверных риттбергера в произвольной программе на ЧР

20:24
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Фигуристка Аделия Петросян приземлила два чистых четверных риттбергера в произвольной программе на чемпионате России.

Из прыжкового контента она исполнила: четверной риттбергер+двойной тулуп, четверной риттбергер, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Петросян набрала за свой прокат 160,68 балла (233,97 по сумме). Тренером фигуристки является Этери Тутберидзе.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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