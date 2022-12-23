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Тренер Буцаева не испытывает сожалений из-за усложнения программы фигуристом Яблоковым

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Виктория Буцаева не испытывает сожаления по поводу усложнения технического наполнения программы ее ученика Ильи Яблокова.

23 декабря Яблоков откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, упав с четверных тулупа и риттбергера и получил по сумме двух программ 233,68 балла.

«Так сложилось. Риттбергер на тренировках у него был, уже все делал, были чистые прокаты с ним. Сегодня тренировка была не очень, но вчера перед короткой программой он его делал и накануне перед короткой программой. В короткой программе не стали делать два четверных, так как чемпионат России — не тот старт, где нужны эксперименты. Нет сожалений, что в произвольной был риттбергер, это спорт, надо рисковать, понятно, что есть определенные обстоятельства, но надо двигаться дальше, будем работать», — сказала Буцаева ТАСС.

В межсезонье фигурист перенес операцию и исполнял в произвольной программе один четверной тулуп.

Источник: https://tass.ru/sport/16675749
Илья Яблоков
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