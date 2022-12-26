Российский фигурист рассказал, что будет выступать обернутым в тейпы

Российский фигурист Артем Ковалев в интервью «СЭ» рассказал, что сделает себе следующий костюм из тейпов после обилия травм по ходу последних сезонов.

— Скучный чемпионат России получился?

— Спокойный. У меня была очень усиленная подготовка, и я впервые за долгое время почти не волновался. Перед произвольной чуть-чуть, но в целом чувствовал себя очень спокойно. Не сравнить с той же Пермью. Может, подсознательно влияет, что отбора здесь никуда нет. Наше подсознание не обмануть. Грипп тоже меня обошел, ходил без маски, надевать не пришлось. Вообще с точки зрения здоровья впервые за годы все прошло идеально, ничего не болело.

Правда, в соцсетях видел фотографию из грин-рума (комнаты призеров. — Прим. «СЭ»), где у меня нашли тейп на ноге, и мне говорили: «Что с ногой? Заболел?» Я отвечал — да ничего особенного, просто забилась мышца.

— В грин-руме вроде бы запрещали телефоном пользоваться еще.

— Да, попросили просто убрать телефон. Как мама мне постоянно говорит: «Убери телефон».

— Насчет тейпов можно теперь троллить публику, везде тейп наклеить.

— Я в следующий раз весь тейпом обернусь, это будет мой новый костюм, — иронично заметил Ковалев.