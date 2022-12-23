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Сегодня, 06:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 23 декабря

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день танцоры представят произвольные танцы, мужчины — произвольные программы, женщины — короткие.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, произвольный танец — 09.30

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

3. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

4. Влада Павленина — Александр Алексанян

Вторая разминка

5. Полина Усова — Михаил Антонов

6. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

7. Александра Кравченко — Александр Шустицкий

8. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

9. Александра Прокопец — Александр Васькович

Третья разминка

10. Софья Тютюнина — Андрей Багин

11. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

12. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

13. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Мужчины, произвольная программа — 12:15

Первая разминка

1. Роман Атояр

2. Андрей Анисимов

3. Владислав Катичев

4. Артур Даниелян

5. Иван Попов

Вторая разминка

6. Алексей Ерохов

7. Глеб Лутфуллин

8. Дмитрий Алиев

9. Илья Яблоков

10. Макар Игнатов

Третья разминка

11. Артем Ковалев

12. Александр Самарин

13. Матвей Ветлугин

14. Андрей Мозалев

15. Евгений Семененко

16. Петр Гуменник

Женщины, короткая программа — 15.25

Первая разминка

1. Алина Горбачева

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева

Вторая разминка

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Александра Трусова

11. Виктория Федянина

12. Елизавета Туктамышева

Третья разминка

13. София Захарова

14. Агнета Латушкина

15. Ксения Синицына

16. Вероника Яметова

17. Мария Парамонова

18. Софья Муравьева

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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