Щербакова оценила уровень конкуренции на чемпионате России в Красноярске

Все победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию показали очень высокий уровень и красивую борьбу, заявила олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«В фигурном катании была проведена прекрасная серия Гран-при. Только что закончился чемпионат России в Красноярске, хочу поздравить всех призеров и победителей, они показали очень высокий уровень, красивую борьбу и профессионализм», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию прошел с 22 по 24 декабря в Красноярске. На турнире в женском одиночном катании победу одержала Софья Акатьева, в мужском — Евгений Семененко, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в соревновании пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.