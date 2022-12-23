Валиева — об ошибке в короткой программе: «Как потренировалась, так и получилось»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России. 16-летняя фигуристка сделала одинарный аксель вместо тройного.

— Что комментировать? Несвойственная мне «бабочка», — подчеркнула Валиева. — Не хочу говорить, что бывает. Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка». Не буду зацикливаться. Завтра произвольная, которая многое решает. Это из-за того, что на тренировках он не получался.

Была мысль не рисковать. Но это уже произошло. На завтра контент не сформирован.

Не было сегодня нового слова. Сегодня была новая «бабочка». Четверной тулуп — я же его дольше прыгаю. Показывала его в Москве. Аксель я сделала только на шестиминутке на прыжковом турнире. Этого недостаточно. В прошлом сезоне на первом старте я упала с тройного акселя. Видимо, для меня это обыденное дело. Не хочу это повторять.

У меня у мамы сегодня день рождения. Очень многое ей хочется сказать. Хочу сказать, что я ее очень люблю.