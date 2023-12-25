Рудковская — о чемпионате России: «Судейство по делу. Не стали подавать протесты — мы по ним не специалисты»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» оценила судейство на чемпионате России по фигурному катанию.

— Как оцените выступление Софьи Муравьевой на чемпионате России?

— В Китае Соня подошла ко мне, взяла за руку и сказала: «Яна Александровна, в этом году я выиграю чемпионат России». Мы с Евгением Викторовичем обсуждали, почему не получилось. Конечно, досадная ошибка на дорожке — на мой взгляд, она стоила ей золота. Потому что чисто надо катать и короткую, и произвольную. Другое дело, что она упала не с акселя. Евгений подвел ее к этому акселю, и два чистых прыжка — оценка и его работы. И команды тренеров его штаба. Да, она немного позже подходит к оптимальной форме. Ее форма — два акселя в произвольной. И отмечу, что ей скоро исполнится 18 лет и в таком возрасте прыгать этот элемент... На моей памяти такое делала только Лиза Туктамышева из россиянок. На чемпионат России Муравьева ехала за золотом. Остановилась в шаге, к сожалению.

— Но распределение мест отражает реальность?

— Конечно, все по делу. Петросян заслуженно первая. Воздушная, как бабочка летала, классная. Ошибка Сони стоила ей потери семи баллов, примерно так посчитали знакомые специалисты. Мне кажется, что с точки зрения судейства поменялось отношение к штабу, к нашим спортсменам. Мы это ощущаем. Поэтому не стали подавать никакие протесты, о которых все нам писали. Мы не специалисты по протестам. (Смеется.)

Что говорить? Соня абсолютно драматическая актриса на льду. У нее уже есть свой, драматический стиль. Она ведет себя как есть, этакая «драматическая принцесса» — ее так Евгений и назвал, «леди Драма». В прошлом году упала с дорожки, потеряла третье место. В этом упала, потеряла первое. Ну что делать, и это надо пережить.