Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

24 декабря, 23:18

Леонова уверена, что уровень российского фигурного катания растет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала уровень фигурного катания в России.

«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах. Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Чемпионат России по фигурному катанию-2023 проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря.

Источник: «Газета.Ru»
Фигурное катание
Алена Леонова
0
Читайте также
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бутырская — о Валиевой: «Камила чуть подросла. Она приведет себя в форму и будет прекрасно кататься»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости