Интервью Яны Рудковской: Муравьева ехала за золотом, без Трусовой скучно, Валиеву уважаю за продолжение карьеры

Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» — о главном, что произошло на чемпионате страны в Челябинске.

Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» проводит итоги прошедшего чемпионата России по фигурному катанию.

На чемпионат России Муравьева ехала за золотом

— Как оцените выступление Софьи Муравьевой на чемпионате России?

— В Китае Соня подошла ко мне, взяла за руку и сказала: «Яна Александровна, в этом году я выиграю чемпионат России». Мы с Евгением Викторовичем обсуждали, почему не получилось. Конечно, досадная ошибка на дорожке — на мой взгляд, она стоила ей золота. Потому что чисто надо катать и короткую, и произвольную. Другое дело, что она упала не с акселя. Евгений подвел ее к этому акселю, и два чистых прыжка — оценка и его работы. И команды тренеров его штаба. Да, она немного позже подходит к оптимальной форме. Ее форма — два акселя в произвольной. И отмечу, что ей скоро исполнится 18 лет и в таком возрасте прыгать этот элемент... На моей памяти такое делала только Лиза Туктамышева из россиянок. На чемпионат России Муравьева ехала за золотом. Остановилась в шаге, к сожалению.

— Но распределение мест отражает реальность?

— Конечно, все по делу. Ошибка Сони стоила ей потери семи баллов, примерно так посчитали знакомые специалисты. Мне кажется, что с точки зрения судейства поменялось отношение к штабу, к нашим спортсменам. Мы это ощущаем. Поэтому не стали подавать никакие протесты, о которых все нам писали. Мы не специалисты по протестам. (Смеется.)

Что говорить? Соня абсолютно драматическая актриса на льду. У нее уже есть свой, драматический стиль. Она ведет себя как есть, этакая «драматическая принцесса» — ее так Евгений и назвал, «леди Драма». В прошлом году упала с дорожки, потеряла третье место. В этом упала, потеряла первое. Ну что делать, и это надо пережить.

— Про других фигуристок что скажете?

— Я посмотрела всех девочек и в восторге от Синицыной. Она очень хорошо катается, и мне понравилась даже больше, чем Камила. На мой взгляд, конечно, Камила — это имя, но говорю как есть. Синицына была легкая, свежая. Петросян — тоже заслуженно первая. Воздушная, как бабочка летала. Классная. Мне очень понравилась Фролова. Абсолютное открытие для меня. Мы пригласили ее на шоу в Санкт-Петербурге. Она будет кататься в «Сказках Евгения Плющенко».

— Камила вас не впечатлила, получается?

— Я понимаю, что вокруг Камилы тяжелая психологическая ситуация. Надо отдать ей должное, что она катается второй сезон после Олимпиады. Это сложно, но она все равно катается. Но когда я говорю про ее форму, это реалии.

— Зачем Валиевой кататься, если можно зарабатывать вне спорта?

— Она все правильно делает. Многие девочки, которые стали блогерами и телеведущими катаются в шоу, но зарабатывают, думаю, меньше, чем Камила в спорте. У нее есть шоу, у Татьяны Навки будет много выступлений. Она совмещает и ведет, а также в шоу выступает. Молодец, не все так могут и не у всех так возможно при подготовке. Соня не каталась в наших шоу во время сезона. Она не выступала на открытии академии у нас. Даже как гость. Евгений берег ее. Берегли до чемпионата России. Но Камила интересна и не теряет свою популярность, именно потому, что она соревнуется. В этом плане она молодец.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трусова может вернуться и навязать борьбу другого уровня

— Чего-то вам не хватило на этом чемпионате?

— Я очень жду на соревнованиях Сашу Трусову, мне ее не хватает. Единственный человек, который из этой старой гвардии может вернуться и навязать борьбу другого уровня. С двумя четверными лутцами, а она их может сделать при хорошей подготовке. И это, все знают, не ее максимум. Думаю, с ней будет сложно бороться. Вот она настоящая суперзвезда. Мне без нее, честно скажу, скучновато было на этом чемпионате. Я ко всем отношусь с большим уважением, но жду возвращения Трусовой в спорт. Если бы она приехала, был бы просто совсем другой накал страстей. По всему остальному конкуренция близка к идеалу.

Мы берем в совокупности социальные сети, количество просмотров — никто рядом не стоит. Я не говорю о проданных билетах, сейчас люди покупают билеты на шоу с участием Трусовой, Плющенко и других фигуристов, но люди ходят также уже на бренд — Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко. Не надо думать, что зрители идут на представление только ради одного фигуриста. Да, все распределились, у Тани Навки — Аня Щербакова и Камила Валиева. У нас — Александра Трусова, Евгений Плющенко и Евгений Семененко. Также у нас выступают Соня Муравьева, Макар Игнатов, Дима Алиев, Александр Самарин. Сильный состав мальчиков у нас. И сейчас складывается сильный состав девочек. Кроме Трусовой — Софья Муравьева, Софья Самоделкина. Наши парники, наши девочки по юниорам. У Ильи Авербуха — Ягудин и Женя Медведева, сейчас вернулся Рома Костомаров. У каждого бренда шоу свой зритель. А многие ходят на все, потому что любят фигурное катание и шоу.

— Может Муравьева стать звездой, как Трусова?

— Есть итальянское выражение molto gentile, вот она такая, тонкая, звонкая, интеллигентная. Она совершенно другая. Как пушинка, белый лебедь, драматичная, у нее все время что-то происходит. Ей все время все достается тяжелым трудом. У Александры Трусовой было то же самое, она всегда была то второй, то третьей. Может, только в этом схожесть.

Хотя Саша — феномен фигурного катания. Она другая, торпеда, ракета! Их в плане образов вообще сравнивать нельзя. Если будут международные старты — конечно, сможет! Будет много работать. Почему нет? Не вижу причин для обратного. Она трудоголик и только в начале своего пути. Саша Трусова — это абсолютно черный лебедь, а Муравьева — белый. Я ей сама предложила эту роль год назад. И она ее очень полюбила. Все девочки разные, у них есть разные амбиции, цели, приоритеты. Соня абсолютно другая по сравнению с остальными девочками.

В том числе потому, что Трусова — это лидер, за ней тянутся остальные фигуристки. Поэтому не могу сказать, что Соня должна повторять чей-то путь. Она может создать такой стиль, который будет также многих вдохновлять. Для кого-то уже она будет примером! Сейчас как дети говорят? «Я хочу кататься, как Валиева, прыгать, как Трусова и остаться так долго в спорте, как Туктамышева». А еще хотят завоевать четыре медали олимпийские, как Плющенко!

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Задача нашего штаба — чтобы фигуристки катались долго

— Может ли Муравьева стать заложницей образа?

— Тут уже задача тренерского штаба. Считаю, что в этом сезоне у нее сильная и подходящая программа. А на следующий сезон у Сони должна быть своя визитная карточка. У Плющенко был «Крестный отец», «Болеро», у Ягудина была «Зима», «Человек в маске», у Трусовой «Фрида», «Круэлла», у Валиевой «Болеро», у Косторной «Ангел». У Сони должна быть визитная своя карточка. Надеюсь, что мы ее найдем.

Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую. Но тренерский штаб решил ее оставить на сезон. Хочется, чтобы человек не прятал катание за прыжками, а раскрывал его еще и еще. От образа тоже никуда не деться, надо его монетизировать, развивать. Если у нас получится сделать образ культовым и фишкой, то это будет успех.

Будет сложно, проще начать что-то новое. Приведу пример из балета, который очень люблю и часто посещаю все спектакли. Мало кто из артистов может показать идеального белого лебедя, партия черного выигрышнее и легче. Нужно же прожить эту жизнь на сцене и в конце умереть. Это все-таки, опять же, драма. Поэтому считаю, что нужно всегда отталкиваться от своих желаний. Я вижу как продюсер, что надо монетизировать плюсы Сони — доработать руки, образ. Глупо этим не воспользоваться и не развивать это в ней. У нее есть все, чтобы стать большой спортсменкой. Недавно смотрела интервью Сони, у нее что-то не получилось, и она говорила: «Видимо, это мое проклятие». Но потом она выходит и делает второй аксель, откатывает чисто произвольную программу. Она много работает и все заслужила сама.

— И уже довольно взрослая.

— У нас сейчас вообще ультра-си делают три девушки: Садкова, Петросян, Муравьева. А аксель тройной не делает никто, кроме Сони. Единственный человек, который его делал на моей памяти в таком возрасте, только Лиза Туктамышева, как я уже говорила. Задача тренерского штаба, чтобы наши девочки соревновались долго. Мы не хотим, чтобы они заканчивали в 15-16 лет. Мы хотим, чтобы они долго соревновались, как Евгений. Сейчас тенденция другая.

Если Камила выступит еще на одной Олимпиада — просто браво! Она будет вторая после Иры Слуцкой. И это будет первый такой долгий спортивный кейс штаба Тутберидзе. С кем, как не с Камилой, его еще можно реализовать. Самый сложный путь, но он разрушит стереотип о недолгожительстве в спорте. Другой вопрос, как сложится ее будущее в истории с допингом. И какие в итоге будут санкции и будут ли вообще. Время покажет.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Можете объяснить, что с Кондратюком? И в шоу у вас больше не катается...

— Я вообще не понимаю, что произошло с Марком, потому что, когда я увидела его подготовку в Китае, мы с Евгением Викторовичем просто были в шоке. Он реально сделал 10 подряд акселей с первого раза! Выиграл спор. Изначально с ним поспорила я, на тысячу долларов. А Евгений Викторович говорит: «Зачем ты с Яной Александровой на тысячу споришь, когда можешь со мной на десять»? Он так перебил меня. (Смеется.) Потом я видела у него и все четверные. Он всегда в каждом финале нашего шоу их делал. Так сложились обстоятельства, что Марка нет с нами больше в шоу, но я все равно переживала за него. Для меня то, что сегодня Марк не в тройке, — очень странно. Десятое место — не уровень Кондратюка.

Мне жалко Андрея Мозалева, мне жалко Марка, жалко Сашку Самарина. Мне жалко, потому что это классные ребята. Но в короткой программе как будто это был не Марк. В произвольной он еще как-то собрался. Пятнадцатое место — тоже не уровень Самарина. Вот это драма, на мой взгляд. Хочется, чтобы ребята в финале «Гран-при» выступили на своем уровне. Думаю, что к финалу «Гран-при» и Марк, и Саша будут готовы.

— А Дикиджи вам понравился?

— Он, конечно, огонь. Это свежая кровь. Это была такая темная лошадка на протяжении прошлых сезонов, а сейчас он выскочил, навел шороху. Абсолютно точно, если бы он прыгнул свой аксель, то он бы выиграл у Семененко и Гуменника. Конечно, мне очень жаль Петю, потому что он тоже мог выиграть, если бы сделал свой четверной... Я всех мальчиков смотрела в онлайне. Была на связи со всеми, с кем мы дружим и кто болел и смотрел.

У нас большая такая болельщицкая компания. Были все уверены, что выиграет либо Гуменник, либо Семененко. Дикиджи у нас вообще никто не знал, если честно. Он такое явление в спорте. Ньюсмейкер, я бы сказала, потому что он видео снимает, в соцсетях продвигается. Очень хороший парень. Но произвольная программа Гуменника — это шедевр. Если бы я была там, то встала бы вместе с Татьяной Анатольевной и Лизой [Туктамышевой]! Очень классная программа, ему очень идет. И вообще Петя растет феноменально.