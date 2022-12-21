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Сегодня, 19:01

Роднина назвала Валиеву одним из главных фаворитов ЧР по фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина назвала фаворита в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует 23 декабря.

«Не знаю, буду ли смотреть чемпионат России. Все будет зависеть от моего расписания. Я пока еще работающий человек. Мне тяжело назвать фаворита, но, если брать по всем достижениям, титулам и катанию, это Валиева. Один из главных фаворитов. Но в спорте может как ошибиться фаворит, так и замечательным образом откататься аутсайдер. Поэтому нельзя быть наперед уверенным в чем-то. С точки зрения зрелищности турнира отсутствие Коляды — потеря, для каких-то будущих результатов — нет. Если у нас год выпадает без международных стартов, то лучше поберечь свое здоровье. Он правильно поступил», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.

Ранее в Красноярске состоялась жеребьевка коротких программ перед стартом чемпионата России. Валиева выйдет на лед 23 декабря третьей, Трусова — десятой, а Елизавета Туктамышева — 11-й. Старт программы — в 15:25 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-po-dostizheniyam-titulam-i-kataniyu-valieva-odin-iz-glavnykh-favoritov-chr-1444479/
Фигурное катание
Ирина Роднина
Камила Валиева
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