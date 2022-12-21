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Сегодня, 22:46

Тарасова: «Чемпионат России будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем Европы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданием от чемпионата России по фигурному катанию.

«Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы. Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 25 декабря в городе Красноярске.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Источник: Sport24
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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