Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Реакция Тутберидзе на разминку Тарасовой и Морозова перед произвольной программой на чемпионате России

17:25
Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе.
Теги:

В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжился чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день спортивные пары выступили с произвольными программами.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на разминке не впечатлили тренера Этери Тутберидзе. Она не стала выбирать выражения и произнесла нецензурный синоним слова «офигеть», что попало в трансляцию на сайт Первого канала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
В Utair рассказали об обстоятельствах инцидента на рейсе Тюмень–Ереван
5
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры