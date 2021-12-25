Реакция Тутберидзе на разминку Тарасовой и Морозова перед произвольной программой на чемпионате России

В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжился чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день спортивные пары выступили с произвольными программами.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на разминке не впечатлили тренера Этери Тутберидзе. Она не стала выбирать выражения и произнесла нецензурный синоним слова «офигеть», что попало в трансляцию на сайт Первого канала.