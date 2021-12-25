Реакция Тутберидзе на разминку Тарасовой и Морозова перед произвольной программой на чемпионате России
17:25
В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжился чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день спортивные пары выступили с произвольными программами.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов на разминке не впечатлили тренера Этери Тутберидзе. Она не стала выбирать выражения и произнесла нецензурный синоним слова «офигеть», что попало в трансляцию на сайт Первого канала.
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