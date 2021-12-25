«Мы показываем другое фигурное катание». Павлюченко и Ходыкин рассказали, как выделяются среди участников чемпионата России

Призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин поделились эмоциями после проката произвольной программы на чемпионате России и рассказали, что показывают «другое фигурное катание».

— Как вам поддержка публики сегодня?

Дарья: — Она гнала вперед, особенно в конце программы, когда казалось, что сил нет. А музыка и публика гнали, как ветер, вперед, как свежий бриз.

Денис: — Сидит большое количество судей, представителей федерации, даже по их глазам видна поддержка. Бросаешь на зрителей взгляд, видишь их поддержку, это еще больше тебя мотивирует.

— Дарья, ощущаете себя Натали Портман?

Дарья: — Немного (смеется). Внутри каждого человека живет что-то нестандартное, ненормальное, что вырывается наружу. Такая добрая злость — оксюморон получился. Это помогает собраться в нужный момент и сделать максимум.

— Как находите баланс между эмоциями и чистым исполнение программы?

Дарья: — У меня не всегда получается его найти.

Денис: — Программа поставлена довольно правильно: сначала завязка, где мы исполняем самые сложные элементы — тройные прыжки. Дальше идет нагнетание, там выброс флип. Потом немного отдых перед финальной развязкой, а потом уже те элементы, которые мы делаем 10 из 10, если нас разбудить ночью.

— Акробатика — это ваша фишка?

Денис: — В произвольной программе, учитывая нашу акробатику, мы можем вписать находки в музыку. Она играет очень хорошо относительно короткой, где акробатики больше. В произвольной она не так заметна.

— На Олимпиаду рассчитываете отобраться?

Денис: — Рассчитывать будут судьи. Когда закончится заливка, будут еще катать пары. Мы будем дожидаться результата. Мы прокатались хорошо, знаем, что показываем другое относительно всех катание.

— Китайцы Вэньцзин Суй/Цун Хань исполнили на своем чемпионате четверную подкрутку. Усложняться планируете?

Дарья: — Они давно делают четверные элементы — исполняли четверную подкрутку и четверной выброс. Мы не загадываем.

Денис: — До изменения правил надо проделать большую работу, чтобы получить за четверную подкрутку больше, чем за тройную.

— Довольны прокатами?

Денис: — Я лично доволен несмотря на ошибки, за четыре года могу себе позволить. Рад, что удалось показать другое фигурное катание. Ой, нет, не другое, пафосно звучит, для заголовка. То, которое нам нравится.