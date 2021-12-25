Произвольная программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео
18:04
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли бронзу чемпионата России в Санкт-Петербурге. За прокат произвольной программы они получили 149,52 балла, в сумме за два соревновательных дня — 228,20.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю