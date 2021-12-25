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Произвольная программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео

18:04
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли бронзу чемпионата России в Санкт-Петербурге. За прокат произвольной программы они получили 149,52 балла, в сумме за два соревновательных дня — 228,20.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры