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Новый показательный номер Алины Загитовой на чемпионате России. Видео

17:27
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Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка выступила с номером под песню «Я» исполнительницы Manizha.

В прокате она исполнила одинарные лутц и флип.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры