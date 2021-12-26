Новый показательный номер Алины Загитовой на чемпионате России. Видео
17:27
Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Фигуристка выступила с номером под песню «Я» исполнительницы Manizha.
В прокате она исполнила одинарные лутц и флип.
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