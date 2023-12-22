Кондратюк — о своих проблемах: «Происходит что-то непонятное, наверное в голове. Может быть нервы»

Чемпион Европы Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своих выступлений на чемпионате России в Челябинске.

По сумме двух программ 20-летний фигурист набрал 249,08 балла и не вошел в число призеров.

«Давайте не будем про результат… Я не доволен собой, особенно недоволен короткой. В произвольной было получше, я боролся, но не получается откатать так, как я хочу и могу… Но это не последний старт в жизни и в этом сезоне есть еще время продолжать работать и когда-то, надеюсь, получится сделать все так, как я хочу.

Все было нормально до вчерашнего дня, скорее всего причины надо искать где-то в голове… Не хочу все списывать на внешние факторы, вчера было очень не очень у многих, будто тотальный вирус поразил большинство в мужском одиночном. Но при этом были все-таки индивиды, которые смогли собраться и удивить публику, порадовать ее.

Не думаю, что мешают ледовые шоу. Я после каждого старта ищу какие-то моменты и стараюсь их исправлять. После короткой были мысли что-то новое попробовать, может быть это поможет, но глобально проблема не в подготовке. Когда я приезжаю все нормально, но вот дальше происходит что-то непонятное. Что конкретно не так, я ответить не могу, если бы я понял, то этих причин, наверное, уже и не было бы. Наверное, это нервы, все-таки у меня не такой большой опыт крупных соревнований, но он был.

Олимпиада — это знаковое событие и оно всегда меняет людей. Не думаю, что в плохую сторону, нет, но я точно повзрослел и поменялся. Год был сложным, но хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас уже получше катаюсь, это факт. Надеюсь что дальше будет еще лучше но посмотрим», — сказал Кондратюк.