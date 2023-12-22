Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:05

Худайбердиева и Базин: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольного танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России-2024 по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

По сумме двух программ они набрали 204,90 и заняли второе место. За произвольный танец чемпионы России-2023 получили 121,61 балла.

Чемпионами России-2024 стали Александра Степанова и Иван Букин (217,72 балла). Третью строчку заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
0
Читайте также
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Ветлугин — о состоянии на чемпионате России: «Худшая форма за последнее время. Болезнь, травма»
Тарасова не согласилась с результатами чемпионата России по фигурному катанию у мужчин
Чемпионат России 2024, мужчины: произвольная программа и итоговый результат
Семененко выиграл чемпионат России-2024, опередив Дикиджи на 1,01 балла
Чемпионат России: Семененко выиграл золото. Онлайн-трансляция дня
Фигурист Мозалев рассматривал снятие с чемпионата России из-за травмы копчика
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко — о судействе: «Такие баллы при чистых прокатах? Не согласна, не понимаю, что происходит»

Кондратюк — о своих проблемах: «Происходит что-то непонятное, наверное в голове. Может быть нервы»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости