Худайбердиева и Базин: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске

Появилось видео произвольного танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России-2024 по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

По сумме двух программ они набрали 204,90 и заняли второе место. За произвольный танец чемпионы России-2023 получили 121,61 балла.

Чемпионами России-2024 стали Александра Степанова и Иван Букин (217,72 балла). Третью строчку заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).