Лакерник высказался о нарушении при оценивании Щербаковой и Трусовой на ЧР

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» прокомментировал ошибку судьи Алексея Двойникова при выставлении баллов в женской произвольной программе на чемпионате России.

Двойников поставил по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки Анне Щербаковой и Александре Трусовой, хотя обе девушки упали с четверных прыжков (флип и тулуп соответственно). По правилам за эти два компонента максимальная оценка не может превышать 9,50 балла, если спортсмен допустил серьезную ошибку.

«В международных правилах это положение есть, но это не правило, а коммюнике ISU, такая добавка к правилам. В принципе она может носить рекомендательный характер. Не надо нарушать положений, но тут Двойников действительно ошибся, но не значительно: поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить. В коммюнике ISU содержатся такие указания, но раз арбитр не обратил на это внимание, коллегия судей, видимо, это учтет. Но, честно, кардинально эти 0,25 ничего не меняют: результаты соревнований изменился бы на какие-то десятые, но места не поменялись бы даже в произвольной. Между девушками достаточно большие разрывы по баллам», — сказал Лакерник «СЭ».