В Сети появилась петиция с требованием отправить Туктамышеву на Олимпиаду в Пекине

На сайте change.org опубликовали петицию, авторы которой требуют отправить фигуристку Елизавету Туктамышеву на Олимпиаду в Пекине.

«Как может спортсмен с двумя падениями обойти в программе человека, который выполнил два элемента ультра си? Давайте покончим с этим беспределом! Ну или хотя бы попытаемся! Достала уже эта несправедливость», — говорится в заявлении авторов.

На чемпионате России Туктамышева заняла 7-е итоговое место. Она упала с тройного акселя в короткой программе и ошиблась на тулупе. Произвольную программу она исполнила без ошибок.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.