В Сети появилась петиция с требованием отправить Туктамышеву на Олимпиаду в Пекине
На сайте change.org опубликовали петицию, авторы которой требуют отправить фигуристку Елизавету Туктамышеву на Олимпиаду в Пекине.
«Как может спортсмен с двумя падениями обойти в программе человека, который выполнил два элемента ультра си? Давайте покончим с этим беспределом! Ну или хотя бы попытаемся! Достала уже эта несправедливость», — говорится в заявлении авторов.
На чемпионате России Туктамышева заняла 7-е итоговое место. Она упала с тройного акселя в короткой программе и ошиблась на тулупе. Произвольную программу она исполнила без ошибок.
26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.
Дополнительная информация:
https://www.change.org/p/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%
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