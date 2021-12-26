Загитова сделала два одинарных прыжка в новом номере на чемпионате России
16:19
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Загитова каталась под песню «Я» исполнительницы Manizha.
Загитова исполнила лутц и флип, но ни один прыжок не получился тройным — олимпийская чемпионка сделала по одному обороту.
Последний раз Загитова выступала на официальном старте в финале «Гран-при» в декабре 2019 года.
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