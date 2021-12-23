Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, прокомментировала выступление в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы об оценках (75,36) и отборе на Олимпиаду.

— Эмоции смешанные, но мы приехали не на оценки смотреть — ни на свои, ни на чужие. Мы приехали кататься. Знаю, звучит банально, но мы настраивали себя кайфануть, получили колоссальное удовольствие.

— Отбор на Олимпиаду закончен?

— Это более длинный путь, чем один чемпионат России, все старты имеют значение.

— Можете тогда оценить реакцию трибун?

— Да, это было очень приятно, что нас поддерживали не только во время проката, но и после. Приятно, что люди смотрят на прокаты. Можно сказать, что трибуны тоже оценивают. Зрительское мнение — один из главных критериев в танцах. Если бы не было зрителей, СМИ, спорт не был бы таким.

— Вы столкнулись на разминке с Елизаветой Худайбердиевой/Егором Базиным. Без последствий?

— Все хорошо — вышли, спросили, живы-здоровы ли.

— Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказывали про то, что они «блатные». Можете прокомментировать?

— Каждый вкладывает в понятие блата свое.

— Как будете настраиваться на произвольный танец?

— А чего тут настраиваться? Мы сейчас готовы (смеется).

— Было еще какое-то повреждение утром на тренировке?

— Случилось небольшое соприкосновение — несколько пар столкнулось. Не знаю, кто кого задел. Был небольшой ушиб.

После ритм-танца пара Скопцова/Алешин занимает седьмое место. Произвольный танец будет показан в пятницу, 24 декабря.