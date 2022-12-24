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Сегодня, 19:00

Итоги чемпионата России: серебро Валиевой / Что творится с Худайбердиевой?

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 24 декабря, на YouTube-канале «Кваксель» пройдет прямой эфир.

Мы подведем итоги чемпионата России вместе с нашим постоянным экспертом — фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Начало — 21.30.Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов с места событий.

Мы обсудим:

— Ситуация в российских танцах на льду;

— Историческая концовка мужских соревнований;

— Драма и слезы в развязке турнира в парном катании;

— Победа Акатьевой, серебро Валиевой и бронза Туктамышевой.

Присоединяйтесь!

Фигурное катание
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