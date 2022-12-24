Загитова заявила, что получила крутые эмоции от чемпионата России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о прошедшем чемпионата России в Красноярске.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

На чемпионате России в женском одиночном катании победу одержала Софья Акатьева, в мужском — Евгений Семененко, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в соревновании пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.