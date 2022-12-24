Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 21:02

Загитова заявила, что получила крутые эмоции от чемпионата России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о прошедшем чемпионата России в Красноярске.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

На чемпионате России в женском одиночном катании победу одержала Софья Акатьева, в мужском — Евгений Семененко, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в соревновании пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: https://t.me/azagitova_official/625
Фигурное катание
Алина Загитова
1
0
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Поцелуй для плюшевого мишки, объятия Загитовой и Тутберидзе, украшения Валиевой
Итоги чемпионата России: серебро Валиевой / Что творится с Худайбердиевой? Live — в 21.30
Авербух: «Туктамышева откатала блестяще. Лиза — настоящий герой и большая умница»
Радионова: «Удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Потому что фаворитом была Камила Валиева»
Валиева и Акатьева в восторге от Туктамышевой. Лиза — пример для всех фигуристок
«Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух: «Туктамышева откатала блестяще. Лиза — настоящий герой и большая умница»

Итоги чемпионата России: серебро Валиевой / Что творится с Худайбердиевой? Live — в 21.30
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости