Боброва: «Обидно за Туктамышеву, за которую все болели. Но я бы все равно тройку девочек не меняла»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением о российской фигуристке Анне Щербаковой, занявшей третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мне нехорошая мысль пришла в голову, — приводит слова Бобровой «Чемпионат». — Раньше мы всегда полагались на Анну. Вроде всегда стабильна. Если ни у кого не получается, то у нас есть Щербакова. И сейчас она вроде идет прям за Валиевой, и я тоже говорила, что ее ни в коем случае нельзя списывать со счетов, чемпионат России — ее турнир и так далее. И как-то...»

Олимпийская чемпионка отметила, что Щербакова упала с единственного прыжка, за который можно было зацепиться, чтобы поставить высокую оценку.

«Короткая — ладно, хорошо. Там нельзя исполнять четверные, и Щербакова хорошо сделала свою работу. Ждали в произвольной. Четверной лутц Анна не вернула. Четверной флип — падение. Ну не знаю. Понятное дело, что мне в общем обидно за Елизавету Туктамышеву, за которую все болели. Но я бы все равно тройку девочек не меняла», — сказала она.

25 декабря Щербакова стала бронзовым призером чемпионата России, получив 239,56 балла по сумме двух программ. Елизавета Туктамышева заняла седьмое место, набрав 224,40 балла.

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы. В заявку национальной команды попали Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Туктамышева стала запасной вместе с Майей Хромых.