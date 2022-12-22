Хавронина и Чиризано снялись с выступления в произвольном танце на чемпионате России

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялись с выступления в произвольном танце на чемпионате России в Красноярске. Пара отсутствует в стартовом листе, размещенном на сайте федерации.

После проката ритм-танца Хавронина не вышла к журналистам. Чиризано сообщил, что фигуристка плохо себя чувствует.

За ритм-танец пара набрала 75,27 балла и занимала пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 22 декабря. Турнир продлится до 25 декабря.