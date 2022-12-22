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Сегодня, 22:27

Хавронина и Чиризано снялись с выступления в произвольном танце на чемпионате России

Мария Гусева
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Ирина Хавронина — Дарио Чиризано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялись с выступления в произвольном танце на чемпионате России в Красноярске. Пара отсутствует в стартовом листе, размещенном на сайте федерации.

После проката ритм-танца Хавронина не вышла к журналистам. Чиризано сообщил, что фигуристка плохо себя чувствует.

За ритм-танец пара набрала 75,27 балла и занимала пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 22 декабря. Турнир продлится до 25 декабря.

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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