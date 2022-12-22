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Сегодня, 22:46

Бестемьянова считает, что Кондратюк должен набрать хорошую форму, чтобы участвовать в соревнованиях

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о том, что российский фигурист Марк Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России.

«Марк абсолютно не в форме, это же видно. Зачем себя унижать? Надо прийти в форму и кататься уже тогда. Так кататься — это только себе плохо делать, с таким катанием он все равно не попадет в шестерку, а для гарантированного попадания в сборную в шестерке надо быть», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Кондратюк отсутствует в стартовом листе произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию. Ранее фигурист принял участие в короткой программе после травм, но занял лишь 12-е место, набрав 77,50 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16670025
Фигурное катание
Марк Кондратюк
Наталья Бестемьянова
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