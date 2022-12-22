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Сегодня, 10:34

Чиризано объяснил, почему его парнерша почувствовала себя плохо после проката

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпион России среди юниоров Дарио Чиризано поговорил с журналистами после проката ритм-танца — они набрали 75,27 балла. Его партнерша Ирина Харовнина не остановилась в микст-зоне, сказав, что плохо себя чувствует.

— Все удалось, мы хорошо проехали, это была короткая программа. Зрители отлично встретили, меня поддерживало много моих друзей. Оценки нормальные.

— Что случилось с Ирой?

— Устала после проката. Видимо, чуть сильнее, чем обычно. Сказалось ли, что первый взрослые чемпионат России? Да нет. Это не волнительнее, чем юниорский турнир. Для нас каждый старт важен — взрослый ли или юниорский. Мы должны выкладываться на максимум, что мы и показываем. По организации чуть лучше, а так в целом и юниорские хорошо проводятся, особенно в Красноярске. Площадка хорошая, большая, наконец-то! Спасибо, не маленькая.

— У вас был джетлаг?

— Мне все равно. Надо лечь спать, я лег, надо встать, я встал, с этим нет никаких проблем.

— Второй

— Очень хорошо — размялись, вышли и поехали. Дальше пусть выступают. Надо уметь кататься с любым стартовым, значения не имеет. Если под конец, то можно перевязать коньки. А так — нет. Но было нормально.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря
Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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