Ветлугин — о состоянии на чемпионате России: «Худшая форма за последнее время. Болезнь, травма»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате России в Челябинске.

— Старался получить хоть какое-то удовольствие. Местами это удалось, это ощущение в моменте проката, что я нахожусь здесь — оно ценное, и оно дает вот это удовольствие. Прокат смотрится на одном дыхании? Я рад, если создается такое впечатление. Как удается? Просто пытаюсь это сделать.

Что случилось вчера? Я не готов совершенно к этому старту. К сожалению, так получилось. Это худшая форма за последние два, наверное, года. Плюс болезнь, плюс травма, полученная за неделю. Не срослась подготовка, к сожалению. Будем в новогодние праздники восстанавливаться. Как буду проводить ближайшее время? Дома Новый год справлю, потом у меня будет несколько шоу с командой Ильи Авербуха. В январе планирую выступить на чемпионате Санкт-Петербурга, — сказал Ветлугин.

Матвей набрал в сумме 224,76 балла и по итогам соревнований занял 14-е место.