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Сегодня, 16:41

Тарасова не согласилась с результатами чемпионата России по фигурному катанию у мужчин

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования мужчин в прямом эфире, рассказала о своем видении результатов. Трех фигуристов — Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника — разделило два балла.

— Для меня Гуменник первый, — такими словами завершила Тарасова репортаж.

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получили 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место на турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).

Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и&nbsp;Дмитрий Алиев. Чемпионат России: Семененко выиграл золото. Онлайн-трансляция дня
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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